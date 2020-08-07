В каких районах Пензенской области обнаружили новые случаи Covid-19?

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе на 7 августа.

Так, прирост числа заболевших за сутки составил 54 случая. Из них 32 обнаружены в Пензе. 10 – в Заречном.

Пять пациентов зарегистрировали в Пензенском районе, по два – в Шемышейском и Сердобском районах, по одному – в Кузнецком, Лопатинском и Бессоновском районах.

Также среди заболевших есть дети пяти, шестнадцати, семнадцати лет и месячный малыш.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 57107 человек, а в лабораториях лечебной сети - 142279 жителей», - добавила Дина Черемушкина.

Пензенцев старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями просят соблюдать режим самоизоляции.