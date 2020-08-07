В Белинском районе жена изменила супругу и погибла

34-летнего жителя Бессоновского района Пензенской области осудили за то, что по его вине погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в марте он застал свою супругу с другом семьи у него дома. Это спровоцировало у сельчанина приступ ревности. Он привез жену в свой дом в селе Аргамаково и начал выяснять отношения. Он ударил ее по голове, он чего женщина упала, после чего супруг ударил ее ногой в живот. Сельчанка погибла на месте.

«Смерть потерпевшей наступила от тупой травмы живота с разрывом мочевого пузыря, осложнившейся массивной кровопотерей», - уточнили в пресс-службе.

У пары осталось двое несовершеннолетних детей. Нерадивого мужа осудили на 6,1 года в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.