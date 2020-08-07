В Пензе открыли галерею почета и славы строителей

7 августа состоялась церемония открытия галереи почета и славы строителей Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев выступил с приветственным словом. В своей речи он подытожил результаты проделанной строителями работы.

«Я рад, что в нашем регионе идет добросовестная конкуренция между строительными организациями. У нас реализуются хорошие проекты, сдается качественное жилье. Я искренне благодарю всех руководителей пензенских компаний, а также рабочих, которые строят эти великолепные здания», - отметил он.

Глава региона добавил, что за последние годы улучшилось жилье и в районах, а также напомнил о значимых строительных проектах, которые удалось реализовать в Пензе.

«Мы с вами очень много сделали в областном центре: восстановили Спасский кафедральный собор, завершили первый этап реставрационных работ набережной реки Суры, и это еще не все. Мы продолжаем улучшать город, например, уже в сентябре мы откроем обновленный фонтан. Конечно, с Москвой и Санкт-Петербургом мы тягаться не можем, но он будет одним из лучших в России», - заявил Иван Белозерцев.

Руководители строительных организаций, архитекторы, рабочие и преподаватели были награждены благодарственными письмами.

«Я думаю, что за 10 лет работы я достигла хороших результатов. Огромный фронт работы в преподавательской деятельности уже выполнен, но я еще буду искать возможности, чтобы дальше профессионально расти», - рассказала одна из награжденных, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ ПО Пензенский колледж архитектуры и строительства Александра Шмакова.