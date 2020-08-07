В Пензенской области на несколько градусов опустится температура воздуха

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На сайте управления МЧС по Пензенской области сообщили прогноз погоды на 8 августа.
В регионе обещают переменную облачность без осадков. Ветер – северо-восточный, будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. 7 августа столбик термометра достиг отметки в +28 градусов, 8 числа температура воздуха опустится до +25 градусов.
Неблагоприятных погодных явлений на территории региона не ожидается.