Праздник бега в Спутнике: рекорды и эмоции

«Изначально мы планировали сделать контрольную тренировку только среди участников нашего сообщества, но провели опрос в интернете и поняли, что желающих много. Поэтому сделали праздник бега: бегут дети, бегут взрослые, есть болельщики, а главное — общение», — рассказал организатор забега Дмитрий Пименов.

Забег устроили на три дистанции: 500 метров пробежали дети (и ни один не сдался!), на 10 километров и полумарафон (21 097 м) вышли взрослые профессионалы и любители.

Были здесь и триатлонисты, и легкоатлеты, и лыжники, и йог с развязанными шнурками на кроссовках, и собака Варвара, пробежавшая полумарафон вместе со своим хозяином.

Что важно — каждый финишер уже был победителем, проигравших не было. А благодаря поддержке близких, пробежать 21 километр (семь кругов по тропе здоровья в Спутнике) смогли 60 человек. Организаторы назвали эту цифру «космической» для Пензы.

Лучшее время на дистанции 10 километров показал Дмитрий Зюзин — 31 минута 20 секунд. 21 километр быстрее всех пробежал Николай Ларин — 1 час 12 минут.

Приятная компания, живописное озеро, легкая утренняя пробежка — что может быть лучше для бодрого начала дня?! Если и вы так считаете, значит, скорее всего, вы уже живете в Спутнике.