В Пензе театр юного зрителя покажет спектакли под открытым небом

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Пензы. Артисты и сотрудники театра представят спектакли для юных пензенцев и их родителей в рамках проекта «Лето в городе».

Мероприятия будут организованы на площадке перед театром. Также зрителям предложат поучаствовать в квестах и посетить театральное закулисье.