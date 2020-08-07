В Пензе театр юного зрителя покажет спектакли под открытым небом

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Пензенский театр юного зрителя организует серию постановок на свежем воздухе.
Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Пензы. Артисты и сотрудники театра представят спектакли для юных пензенцев и их родителей в рамках проекта «Лето в городе».
Мероприятия будут организованы на площадке перед театром. Также зрителям предложат поучаствовать в квестах и посетить театральное закулисье.