На нескольких улицах Пензы отключат воду. Адреса

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$ 73 р
€ 87 р
7 августа в связи с аварийно-восстановительными работами отключат холодное водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Бородина, 1,3,5,7;
- 5й пр. Аренского, 5;
- ул. Римского-Корсакова, 12, 14, 16,18,20;
- ул. Рахманинова 21а;
- ул. Рахманинова, 23;
- Кордон Октябрьский сад;
- ул. Кошевого;
- ул. Теленина;
- ул. Седова;
- 4й пр. Кошевого.
Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ.