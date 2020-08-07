Под Пензой произошел лесной пожар

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Огонь уничтожил растительность на территории площадью 0,05 га. В тушении пожара принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничества.
«Всего по состоянию на 7 августа 2020 года было ликвидировано 40 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 106,6 га», - уточнили в ведомстве.
Сотрудники минлесхоза напоминают жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в леса. В случае обнаружения возгорания следует обратиться по телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 62-84-50.