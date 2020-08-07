«Дамате» представила более 50 вакансий на ярмарке в Пензе

В мероприятии приняли участие более 90 работодателей, были заявлены свыше 13,5 тысячи вакансий.

«Дамате» заявила более 50 вакансий по областному центр и в районах с уровнем заработных плат от 25 тысяч до 60 тысяч рублей. Участники мероприятия проявили высокий интерес к возможности трудоустройства на предприятия компании. Только за первый час работы ярмарки стенды организации посетили более 200 человек. В результате было получено более 30 откликов.

В 2020 году группа компаний «Дамате» планирует создать более 700 рабочих мест в Пензенской и Тюменской областях. Создание новых рабочих мест связано с запуском новых и расширением действующих производственных мощностей, увеличением земельного банка.

Наибольшее количество вакансий в 2020 году будет открыто в Пензенской области на предприятиях по производству и переработке индейки, где завершается проект расширения производственных мощностей до 155 тысяч тонн в год. Более 600 человек начнут работу на объектах по производству и переработке индейки, расположенных в Нижнеломовском, Колышлейском, Спасском, Мокшанском, Пачелмском, Вадинском районах области. Востребованными будут вакансии рабочих на производстве, механизаторов, специалистов-лаборантов, ветеринарных врачей, электромехаников, слесарей-ремонтников, слесарей-электриков, а также агрономов и начальников птицеводческих площадок.

В рамках проекта по переработке молока на «Молочном комбинате «Пензенский» будет создано более 20 рабочих мест, что обусловлено продолжающейся модернизацией мощностей и вводом новых линий. В текущем году на предприятии будут открыты вакансии операторов производственных линий, специалистов ситуационного центра, мастеров цехов и другие.

В июле «Дамате» ввела в эксплуатацию третью очередь молочного комплекса на 6 тысяч голов, расположенного в Тюменской области. В 2020 году запланирован выход комплекса на полную производственную мощность. В течение года на работу планируется принять порядка 30 человек – это слесари, механики, операторы по уходу за животными.

В рамках действующей в компании кадровой политики «Дамате» приглашает на работу как сотрудников с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, так и специалистов из других отраслей. С этой целью в организации работает корпоративный университет, благодаря чему сотрудники имеют возможность пройти переквалификацию. Занятия проходят как в очном формате, так и дистанционно на учебном портале.

««Дамате» – один из крупнейших работодателей Пензенской области. Мы предоставляем достойные условия труда и заработную плату, что позволяет нам оставаться лидерами в наборе персонала, несмотря на общую тенденцию к сокращению рабочих мест. Участие в областной ярмарке вакансий дает возможность комплексного охвата соискателей из районов присутствия компании в формате «здесь и сейчас»», - рассказала заместитель генерального директора «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.