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07.08.2020г.
«Дамате» представила более 50 вакансий на ярмарке в Пензе

«Дамате» представила более 50 вакансий на ярмарке в Пензе

Пт, 07.08.20 13:39
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5 августа областная ярмарка вакансий в таком масштабе прошла впервые и была организована по распоряжению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В мероприятии приняли участие более 90 работодателей, были заявлены свыше 13,5 тысячи вакансий.

«Дамате» заявила более 50 вакансий по областному центр и в районах с уровнем заработных плат от 25 тысяч до 60 тысяч рублей. Участники мероприятия проявили высокий интерес к возможности трудоустройства на предприятия компании. Только за первый час работы ярмарки стенды организации посетили более 200 человек. В результате было получено более 30 откликов.

В 2020 году группа компаний «Дамате» планирует создать более 700 рабочих мест в Пензенской и Тюменской областях. Создание новых рабочих мест связано с запуском новых и расширением действующих производственных мощностей, увеличением земельного банка.

Наибольшее количество вакансий в 2020 году будет открыто в Пензенской области на предприятиях по производству и переработке индейки, где завершается проект расширения производственных мощностей до 155 тысяч тонн в год. Более 600 человек начнут работу на объектах по производству и переработке индейки, расположенных в Нижнеломовском, Колышлейском, Спасском, Мокшанском, Пачелмском, Вадинском районах области. Востребованными будут вакансии рабочих на производстве, механизаторов, специалистов-лаборантов, ветеринарных врачей, электромехаников, слесарей-ремонтников, слесарей-электриков, а также агрономов и начальников птицеводческих площадок.

В рамках проекта по переработке молока на «Молочном комбинате «Пензенский» будет создано более 20 рабочих мест, что обусловлено продолжающейся модернизацией мощностей и вводом новых линий. В текущем году на предприятии будут открыты вакансии операторов производственных линий, специалистов ситуационного центра, мастеров цехов и другие.

В июле «Дамате» ввела в эксплуатацию третью очередь молочного комплекса на 6 тысяч голов, расположенного в Тюменской области. В 2020 году запланирован выход комплекса на полную производственную мощность. В течение года на работу планируется принять порядка 30 человек – это слесари, механики, операторы по уходу за животными.

В рамках действующей в компании кадровой политики «Дамате» приглашает на работу как сотрудников с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, так и специалистов из других отраслей. С этой целью в организации работает корпоративный университет, благодаря чему сотрудники имеют возможность пройти переквалификацию. Занятия проходят как в очном формате, так и дистанционно на учебном портале.

««Дамате» – один из крупнейших работодателей Пензенской области. Мы предоставляем достойные условия труда и заработную плату, что позволяет нам оставаться лидерами в наборе персонала, несмотря на общую тенденцию к сокращению рабочих мест. Участие в областной ярмарке вакансий дает возможность комплексного охвата соискателей из районов присутствия компании в формате «здесь и сейчас»», - рассказала заместитель генерального директора «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

 

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05.08.2020 14:55
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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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