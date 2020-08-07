Пензенский футболистки поборются за бронзовые медали чемпионата России

Array ( [temp] => +28 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
$ 73 р
€ 87 р
Пензенская женская команда по мини-футболу «Лагуна-УОР» во втором полуфинале чемпионата России встретилась с соперницами из нижегородской «Норманочки».
О матче рассказали в пресс-службе регионального минспорта.
Команды вели осторожную игру, но за минуту до конца встречи нападающая пензенской команды забила гол. Однако практически сразу футболистка из Нижегородской области удачно добила пас капитана и вывела «Норманочку» и финал чемпионата России.
Мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» поборется за бронзовые медали с МФК «МосПолитех».