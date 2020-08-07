Стало известно, кто первым получит вакцину от Сovid-19

7 августа заместитель минздрава России Олег Гриднев рассказал, что первыми противоковидную вакцину от Национального исследовательского центра имени Гамалеи получат медработники и пожилые люди, пишут «Известия».

На сегодняшний день вакцина проходит третий этап испытаний, который станет завершающим. По словам Олега Гриднева, ее эффективность можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета. Третья стадия займет около пяти месяцев и в тестировании примут участие 2 тысячи пациентов.

Также чиновник уточнил, что регистрация препарата назначена на 12 августа, а это значит, что Россия станет первой страной, где появилась вакцина о новой коронавирусной инфекции.