Жители Кузнецка смогут выбрать названия для ФОКов

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В Кузнецке Пензенской области продолжается строительство двух спортивных объектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказали в пресс-службе мэрии, глава городской администрации Сергей Златогорский выступил с инициативой провести голосование среди кузнечан и определить понравившиеся им варианты названий для новых физкультурное-оздоровительных комплексов (ФОК).
Опрос стартовал 6 августа, а завершится 27 августа. Чтобы высказать свое мнение необходимо перейти на сайт мэрии.