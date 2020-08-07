Жители Кузнецка смогут выбрать названия для ФОКов

В Кузнецке Пензенской области продолжается строительство двух спортивных объектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, глава городской администрации Сергей Златогорский выступил с инициативой провести голосование среди кузнечан и определить понравившиеся им варианты названий для новых физкультурное-оздоровительных комплексов (ФОК).

Опрос стартовал 6 августа, а завершится 27 августа. Чтобы высказать свое мнение необходимо перейти на сайт мэрии.