Пензенские школьники стали призерами всероссийского фестиваля народной культуры

Учащиеся Шемышейского центра детского творчества заняли 2 место в номинации «Фольклор» и 3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». А девочки из пензенской школы № 76 - 2 место в категории «Традиционная кукла».

«Участниками фестиваля стали 2 тысячи учащихся из 65 субъектов Российской Федерации, Армении, Беларуси, Донецкой народной республики, Франции и Австрии. Фестиваль впервые проходил в уникальном очно-дистанционном формате», - рассказали в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Конкурс проходил в Вологде с 2 по 5 августа при поддержке правительства Вологодской области и Министерства просвещения России.