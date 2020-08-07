Пензенские школьники стали призерами всероссийского фестиваля народной культуры

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Школьники из Пензенской области заняли призовые места всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».
Учащиеся Шемышейского центра детского творчества заняли 2 место в номинации «Фольклор» и 3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». А девочки из пензенской школы № 76 - 2 место в категории «Традиционная кукла».
«Участниками фестиваля стали 2 тысячи учащихся из 65 субъектов Российской Федерации, Армении, Беларуси, Донецкой народной республики, Франции и Австрии. Фестиваль впервые проходил в уникальном очно-дистанционном формате», - рассказали в пресс-службе министерства образования Пензенской области.
Конкурс проходил в Вологде с 2 по 5 августа при поддержке правительства Вологодской области и Министерства просвещения России.