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07.08.2020г.
В Пензе завершают монтаж купола цирка. ФОТО

В Пензе завершают монтаж купола цирка. ФОТО

Пт, 07.08.20 14:55
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В Пензе на стройплощадке цирка завершается монтаж металлоконструкций купола весом в 214 тонн. 7 августа в преддверии Дня строителя генеральный директор компании-подрядчика Станислав Маслаков пригласил журналистов оценить промежуточные итоги работы и осмотреть «сердце» цирка – амфитеатр, где сейчас устанавливают зрительские трибуны.

По словам Станислава Маслакова, сейчас на объекте в три смены трудятся более 200 человек, основные силы брошены на монтаж металлоконструкций, которые являются основанием для так называемого «купольного пирога», или кровли.

«Они уже установлены с помощью уникального 300-тонного крана. Это строительная техника, которой в Пензенской области не было до этого вообще, во всем федеральном округе они - на вес золота. Следующим этапом в течение ближайшего месяца планируется смонтировать основание для обшивки «купольного пирога», в течение ноября все жители смогут увидеть, что смонтирован полноценный купол, с оцинкованной сталью, красивый, блестящий, полностью готовый к эксплуатации. Тогда мы сможем зайти внутрь и произвести полноценные работы внутри здания», - пояснил гендиректор компании.

Параллельно в цирке ведутся другие работы - монтаж инженерных сетей, отделка. Станислав Маслаков отметил, что пензенский цирк – не первый опыт строительства таких объектов для компании.

«Мы возводим уже третий цирк, мы не новички в этом вопросе - построили тульский и рязанский цирки. Это самый тяжелый объект из всех, что мы строили, потому что нам досталось наследство непростое - не только здание, которое нужно было достроить за кем-то, а объект, стоявший без консервации не один год. Все пришлось на новые рельсы поставить. Мы надеемся совместными усилиями достичь цели, которая должна всех устроить. Ваш цирк - уникальный, он самый крупный в России и Европе, площадью в 26 тыс кв метров», - сообщил он.

 

Главный инженер организации Евгений Буевич отметил, что работы по монтажу «кровельного пирога» начнут примерно через неделю, а в ноябре планируют завершить. Также он рассказал журналистам об устройстве амфитеатра.

«После заливки всего амфитеатра будут установлены 1414 кресел, на которых будут сидеть зрители. Все, что от нас зависит, поверьте, мы делаем. Трудно ли, легко ли – мы все работы выполняем, в период пандемии ни на один день не останавливались, только были перебои со стройматериалами. Мы постараемся сделать так, чтобы объект был сдан вовремя», - подчеркнул Евгений Буевич.

Завершить строительство пензенского цирка планируется в ноябре 2021 года. Напомним, цирк в Пензе официально закрылся на реконструкцию в апреле 2011 года, причиной было названо то, что здание морально устарело.

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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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