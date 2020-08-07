В Пензе обокрали дачников и подарили их имущество другим

В полицию Пензенского района с заявлением о краже обратилась 36-летняя женщина.

Она сообщила, что в одном из садоводческих товариществ незнакомец пролез внутрь деревянного гаража на территории дачного участка и украл шуруповерт, два складных стула и продукты питания.

Полицейские задержали 38-летнего жителя села Засечное, который уже имел проблемы с законом. Он признался в том, что натворил.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина часто бывал в садоводческом товариществе, так как там находится дача его родственницы. Похищенное имущество он рассчитывал продать местным садоводам, однако те отказались от покупки. По словам горожанина, он подарил украденные вещи другим дачникам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.