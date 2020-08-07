День строителей в группе компаний «Территория Жизни»

9 августа вся Россия будет отмечать профессиональный праздник - День строителя. В рамках этого праздника 7 августа Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев торжественно открыл обновленную Галерею почета строителей, где размещены портреты наших земляков и предприятия строительных комплексов, показавшие лучшие результаты в своей деятельности по итогам прошлого года.

Теперь на областну Галерею почета занесена компания ООО «Заказчик», а также имена и портреты специалистов, которые работают в группе компаний «Территория жизни». В общей сложности грамоты и благодарности от различных служб и ведомств в этом году получили более 60 сотрудников подразделений группы компаний.

Часть наград вручали в кругу «своих». Церемония чествования традиционно проходила на территории smart-завода Бетониум. Здесь же руководство озвучило промежуточные результаты работы и дальнейшие планы развития. Было отмечено, что группа компаний «Территория жизни» вошла в фазу активного роста. Это касается, как производства железо-бетонных изделий, выпускаемых на smart-заводе, строительства жилого комплекса «Арбековская застава», ну и главным событием, конечно стал запуск нового жилого комплекса «Лугометрия», который является самым передовым и инновационным проектом группы компаний.

«Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем строителя! Мы выражаем огромную благодарность за ваш нелегкий и жизненно важный труд. Ведь зачастую вы создаете для людей не просто дома, а семейные очаги, которые несут в себе тепло и уют для тысяч семей. Почет и уважение вам за ваш труд, за ваше ремесло. За ваше старание сделать нашу жизнь комфортной и благоустроенной!

Мы желаем всем, кто выбрал делом жизни строительство, крепкого здоровья, силы духа, семейного счастья, финансового благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма и, конечно же – реализации новых проектов!» - поздравил своих коллег директор по маркетингу и продвижению группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов.