Бузова выложила откровенный ролик в Сеть на годовщину отношений с Давой

«7.08.2019 - наша первая встреча на съемках клипа #лайкер. Встреча, которая длится уже год. Сегодня наш день, пусть эти чувства будут бесконечными. Люблю тебя, мой медвежонок», - написала Бузова и прикрепила видео с отрывком из клипа.

На кадрах пара играет откровенную сцену-прелюдию в студии, обустроенной под дизайн спальни. Дава сопровождает съемки шутками. Поклонники не скупились на поздравления в важный для любимицы день и пожелали влюбленным счастья.