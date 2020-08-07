Бузова выложила откровенный ролик в Сеть на годовщину отношений с Давой

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Российская певица Ольга Бузова и рэпер Дава (настоящее имя – Давид Манукян) празднуют первую годовщину отношений. Исполнительница поздравила возлюбленного в Instagram‑аккаунте, сопроводив публикацию горячим роликом.
«7.08.2019 - наша первая встреча на съемках клипа #лайкер. Встреча, которая длится уже год. Сегодня наш день, пусть эти чувства будут бесконечными. Люблю тебя, мой медвежонок», - написала Бузова и прикрепила видео с отрывком из клипа.
На кадрах пара играет откровенную сцену-прелюдию в студии, обустроенной под дизайн спальни. Дава сопровождает съемки шутками. Поклонники не скупились на поздравления в важный для любимицы день и пожелали влюбленным счастья.