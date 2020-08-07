Разработчик вакцины от Covid-19 рассказал о ее влиянии на организм

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, повлияет ли на организм вакцина от коронавируса.

По его словам, частицы из препарата не могут размножаться, из-за чего никакого вреда организму не нанесут. Единственное, что они могут, — вызвать повышение температуры.

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного», — поделился Александр Гинцбург.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на телеканал «Россия 24», в клинических испытаниях препарата была зафиксирована температура до 37, а иногда - до 38 градусов.

«Эти нежелательные эффекты, как мы знаем тоже из тех клинических испытаний, которые прошли, снимаются таблетками парацетамола», — объяснил он.

Напомним, планируется, что первыми препарат получат врачи и пожилые люди. А 12 августа вакцина от Центра имени Гамалеи будет зарегистрирована.