Пензенцам покажут восьмой выпуск онлайн-Сабантуя

Жители Пензенской области продолжают праздновать онлайн-Сабантуй (0+).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в выпуске представят музыкальную и танцевальную площадку праздника.

С приветственным словом к гостям обратятся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Лунинского района Алексей Атясов и глава администрации Пачелмского района Валерий Еськин.

На онлайн-сцене для пензенцев выступят исполнители и творческие коллективы области и Республики Татарстан. Специальными гостями онлайн-концерта станут всеми любимые исполнители татарской эстрады Айдар Галимов и Ринат Рахматуллин.

Выпуски выходят еженедельно в 10:00 во вторник и пятницу. Посмотреть их можно в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», а также на YouTube и на сайте региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».