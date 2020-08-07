Пензенцам покажут восьмой выпуск онлайн-Сабантуя

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, в выпуске представят музыкальную и танцевальную площадку праздника.
С приветственным словом к гостям обратятся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Лунинского района Алексей Атясов и глава администрации Пачелмского района Валерий Еськин.
На онлайн-сцене для пензенцев выступят исполнители и творческие коллективы области и Республики Татарстан. Специальными гостями онлайн-концерта станут всеми любимые исполнители татарской эстрады Айдар Галимов и Ринат Рахматуллин.
Выпуски выходят еженедельно в 10:00 во вторник и пятницу. Посмотреть их можно в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», а также на YouTube и на сайте региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».