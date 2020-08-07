«Так можно было?» В Пензе легковушка прокатилась по «встречке» и едва не создала ДТП

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В пензенской группе автолюбителей соцсети «ВКонтакте» 7 августа появился ролик, на котором запечатлена иномарка, жестко нарушившая правила дорожного движения.
Судя по кадрам, действие происходит на дороге в центре Пензы. Водитель хэтчбека движется по встречной полосе, а затем, решив перестроиться, пересекает «две сплошные», подрезав другой автомобиль. Происходящее попало в кадр видеорегистратора.
Пользователей возмутила ситуация и поведение автолюбителя. Они посоветовали ему пересдать экзамены на права. Нашлись и те, кто сыронизировал: «Так можно было?», «Слабоумие и отвага».
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.