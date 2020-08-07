«Так можно было?» В Пензе легковушка прокатилась по «встречке» и едва не создала ДТП

Судя по кадрам, действие происходит на дороге в центре Пензы. Водитель хэтчбека движется по встречной полосе, а затем, решив перестроиться, пересекает «две сплошные», подрезав другой автомобиль. Происходящее попало в кадр видеорегистратора.

Пользователей возмутила ситуация и поведение автолюбителя. Они посоветовали ему пересдать экзамены на права. Нашлись и те, кто сыронизировал: «Так можно было?», «Слабоумие и отвага».

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.