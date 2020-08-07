Глава техотдела медиахолдинга «Экспресс» рассказал о своей работе

Медиахолдинг «Экспресс» 5 августа отметил свой первый день рождения: ровно год назад губернатор подписал документы о создании такой структуры. ИА «Пенза-Пресс» подготовило рассказ о сотрудниках компании. Одним из первых историей о профессиональном пути и работе на «Экспрессе» поделился начальник технического отдела Андрей Трошин.

Он работает на телеканале почти 21 год.

«Я окончил Пензенский госуниверситет, отучился на радиоинженера-технолога. После сменил несколько мест работы, трудился и на заводе, и в НИИ, и в мастерской по ремонту аппаратуры, а также на «11 канале». Карьеру на «Экспрессе» я начал с простого инженера, потом стал главным, а теперь я – начальник отдела», - делится Андрей Викторович.

Он отметил, что в его отделе трудятся четыре человека, в их обязанности входит техобеспечение и техподдержка всего медиахолдинга, модернизация и профилактика оборудования, а также другие технические задачи.

«У нас в коллективе - корпоративный дух и дружелюбная атмосфера, кроме того, имеется полное взаимопонимание с начальством. Все специалисты в отделе - высокого уровня, прошли школу ТВ и радио, работали в смежных отраслях. У них - колоссальный опыт работы, по 15-20 лет», - подчеркнул Андрей Трошин.

Он рассказал и о том, какие изменения произошли в коллективе после перехода ТРК «Экспресс» в состав медиахолдинга.

«Сейчас стало больше совместного творчества и, соответственно, больше идей, которые воплощаются в коллективной работе. Могу отметить, что отдельные структуры больше взаимодействуют: у кого-то появляется творческая задумка, потом совместно ее реализуем. Это непросто – одно дело – придумать, другое – воплотить в жизнь. Такие вопросы решаем вместе», - подчеркнул он.

Одной из не простых задач для сотрудников стала прямая трансляция Пасхи на «Экспрессе».

«Мы обеспечивали трансляцию и прием сигнала на «21 кнопке». Всю ночь из техотдела работали три человека. У нас было два резервных канала. Все началось не совсем гладко, но мы были готовы к этому. Так что все прошло хорошо, медиахолдинг справился с задачей.

Также вспоминается форум «Необычное время: возможности успеха», трансляцию которого мы организовывали из съемочного павильона «Первой студии» в начале июня. Он длился несколько часов. Семинар - достаточно специфичный продукт для специалистов. Это тоже был многозадачный процесс, ведь одно дело - работать с удаленными спикерами в интернете, а другое – состыковать съемку ведущих в студии и экспертов в формате телевизионной съемки. Мы приобрели большой опыт не только в техническом плане, но и в организационном.

Помню, перед Новым годом у нас была крупная модернизация – мы вводили новые серверы. Тогда мы находились на работе двое суток, а перед этим в течение двух недель проводили подготовительные работы. Это тоже было непросто», - поделился Андрей Викторович.

По его словам, ему очень нравится дело, которое он выбрал. Начальник подразделения поделился и забавными случаями из своей практики.

«Больше часть моей жизни связана с телевидением. Однажды у «Экспресса» был юбилей, и мы организовывали трансляцию из драмтеатра. Целый день мы монтировали оборудование, закончив работу к одиннадцати часам вечера. В девять утра мы приехали на место, нас встретил пожарный, который сообщил, что в этом месте оборудование размещать нельзя. А в этот, день, уже через несколько часов, должна была начаться прямая трансляция. Пришлось переносить все в другое место.

Или вот: во время прямого эфира пропал контакт разъема кабеля, который крепился к камере. Пришлось на корточках ползти к оборудованию и держать его на протяжении всей программы», - поделился он.

Андрей Викторович рассказал и о новшествах, которые произошли в медиахолдинге, а также поделился планами на будущее.

«В 2019 году у нас проводилась модернизация, мы отказались от вещания в аналоговом формате, в то же время перешли на Интернет-вещание. Телеканал можно смотреть на смартфонах, на телевизорах SmartTV или через приставки IPTV. Сделать это очень просто: достаточно установить программу PEERS.TV на смартфоны или аналогичное приложение в SmartTV, или зайдя на сайт tv-express.ru. Также в настоящее время программы телеканала «Экспресс» можно смотреть в HD-качестве у кабельных операторов «Дом.ру» и «Ростелеком». Сейчас идет закупка оборудования для «Первой студии», чтобы из нее тоже можно было вести прямые эфиры в HD-формате. Ожидаются предвыборные дебаты - они идут в прямом эфире, то есть за неделю-две нужно все сделать. В планах – развиваться и дальше, модернизировать оборудование», - резюмировал он.

Ранее гендиректор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов дал корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» интервью о том, что удалось сделать, и о планах компании на будущее. Почитать можно здесь.