В Пензе более 9 млн рублей потратят на покраску подвесного моста Дружбы

На сайте госзакупок появилась информация о том, что Департамент ЖКХ Пензы объявил аукцион на выполнение работ по покраске подвесного моста на ул. М. Горького через реку Суру, который известен как мост Дружбы.

Согласно документации, начальная стоимость работ составляет 9 млн 279 тыс. 979,34 рублей. Сроки их выполнения - в течение 30 дней с момента заключения контракта. Аукцион назначен на 18 августа.

Финансироваться работы будут из бюджета города в рамках муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020-2026 годы», подпрограммы «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза».

Также из документации следует, что в ходе работ будут использовать краску RAL 3003 - одного из оттенков красного цвета.

Напомним, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе 7 июля в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел на реконструируемой Фонтанной площади, сообщил о концепции благоустройства подвесного моста у набережной. Он рассказал о том, что его перекрасят в красный цвет.