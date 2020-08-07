Какие продукты в Пензенской области самые дешевые в ПФО?

В Пензастате рассказали о том, что в регионе зафиксированы минимальные потребительские цены на ряд продуктов в Приволжском федеральном округе.

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, в области - самые дешевые молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2% (1 литр - 62,96 руб), сахар-песок (1 кг - 32,03 руб), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов (1 кг - 42,78 руб).

Также в регионе отмечены самые низкие цены среди субъектов округа на картофель, лук репчатый. 1 кг картофеля стоит 26,36 рублей, 1 кг лука репчатого - 24,15 рублей.

В области не зафиксированы максимальные потребительские цены.