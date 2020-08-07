В пензенском музее В.О. Ключевского рассказали о подготовке к юбилею историка

Специалисты пензенского дома-музея В.О. Ключевского рассказали о том, как они готовятся к 180-летию со дня рождения историка и 30-летию учреждения.

«Мы планируем ряд мероприятий к этой дате. Готовиться мы начинаем уже сейчас, так как праздник выпадает на самое начало года – 28 января», - рассказала специалист музея Ирина Гундорова.

В рамках празднования на ежегодной городской краеведческой конференции школьников обязательно осветят жизнь и творчество историка, кроме того, в Пензе пройдут традиционные международные «Чтения Ключевского».

«Кроме регулярной экспозиции, которая постоянно обновляется, мы планируем показать нашим гостям подарки, сделанные музею в течение всех 30 лет его работы», - добавила она.

Специалист отметила, что дом-музей Ключевского проводит активную работу с подрастающим поколением.

«У нас есть подшефная школа №28, которая носит имя историка. Мы проводим с ними большую работу: какие-то мероприятия проходят на нашей базе, другие проводим у них. Также мы планировали договориться с министерством образования, чтобы учащиеся всех школ обязательно посетили наш музей в юбилейный год», - рассказала Ирина Гундорева.

После пандемии музей открылся уже 22 мая, но пока посетителей не так много. Это связано с ограничительными мерами по количеству участников экскурсий – за раз учреждение может принять не более 10 человек. Музей активно участвовал в онлайн-мероприятиях, а также разработал два проекта на своем сайте: «Ключевский от А до Я» и «Афоризмы Ключевского».

Музей является уникальным – дом Ключевского в Москве был снесен, осталось только здание в Пензе. Кроме того, он является памятником деревянного зодчества и располагается в районе исторической застройки.

По словам главного специалиста-эксперта Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Татьяны Потеминой, музей в доме В.О Ключевского открылся в 1991 году, но к 2011 году он находился в неудовлетворительном состоянии. Было принято решение о его реконструкции и разработана научно-проектная документация, согласно которой здесь провели капитальный ремонт.

«У нас был укреплен фундамент, обновлен фасад, заменены окна, смонтирована система пожаротушения, утеплен пол и в целом сам дом», - рассказал специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Сергей Егоров.

«Реставрация была проведена очень бережно: и экстерьер, и интерьер претерпели минимальные изменения. Здесь мы можем видеть положительный пример качественной и быстрой реставрации ценного объекта культуры», - подчеркнула Татьяна Потемина.

Дом является местом притяжения не только научного интереса, но и культурологического. В 2014 году здесь была определена охранная зона, которая сохраняет дом в его исторической среде.

Напомним, в День России губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил дом-музей великого историка.

«Его жизнь – это пример для подражания для нашей молодежи. Если активнее рассказывать об этом, приглашать в музей как можно больше детей», - отметил глава региона.