В пензенском центре подружились травмированные котенок и щенок

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Волонтеры пензенского центра помощи бездомным животным «Питомец» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» удивительную историю дружбы двух пострадавших подопечных.
Ее героями стали котенок Форси и щенок Мюрей. Малыши прибыли к сотрудникам центра в один день – оба находились в тяжелом состоянии.
«У Форси - автотравма, на жаре открытая рана стала раем для жизни и размножения огромного количества опарышей, которые поедали котенка заживо. Жизненные показатели падали, а помощь не приходила.
Мюрея обнаружила на дороге машина скорой помощи и не могла проехать мимо, доставив его в клинику. У щенка - тяжелая ЧМТ, сильные боли, неврологические поражения, с которыми мы боремся уже несколько суток и днем, и ночью», - сообщили волонтеры.
Из-за тяжелого состояния питомцев забрала домой директор центра Дарья Жалнина. Оказалось, что Форси не отходит от своего друга по несчастью – котенок спит на щенке, вылизывает ему мордашку и мнет маленькими лапками.
«Каждым своим действием он кричит: «Борись!». И две маленькие души продолжают цепляться за жизнь», - отметили сотрудники центра.
Узнать, как помочь пушистым друзьям вылечиться, можно здесь.