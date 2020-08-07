В пензенском центре подружились травмированные котенок и щенок

Ее героями стали котенок Форси и щенок Мюрей. Малыши прибыли к сотрудникам центра в один день – оба находились в тяжелом состоянии.

«У Форси - автотравма, на жаре открытая рана стала раем для жизни и размножения огромного количества опарышей, которые поедали котенка заживо. Жизненные показатели падали, а помощь не приходила.

Мюрея обнаружила на дороге машина скорой помощи и не могла проехать мимо, доставив его в клинику. У щенка - тяжелая ЧМТ, сильные боли, неврологические поражения, с которыми мы боремся уже несколько суток и днем, и ночью», - сообщили волонтеры.

Из-за тяжелого состояния питомцев забрала домой директор центра Дарья Жалнина. Оказалось, что Форси не отходит от своего друга по несчастью – котенок спит на щенке, вылизывает ему мордашку и мнет маленькими лапками.

«Каждым своим действием он кричит: «Борись!». И две маленькие души продолжают цепляться за жизнь», - отметили сотрудники центра.

Узнать, как помочь пушистым друзьям вылечиться, можно здесь.