В России выросли цены на мясо

Рост цен на свинину и мясо птицы на 26–32% с июля заметили крупные производители. Поставщики сырья связывают это с сезонным спросом.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант», цена на свинину выросла на 32% (до 170 рублей за килограмм), а на мясо птицы на 26% (до 108 рублей за килограмм). По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, стоимость сырья подскочила из-за сезонности, а уже к концу лета цена начнет падать.

По этому поводу высказался и руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он считает, что из-за закрытых границ россияне остались отдыхать дома этим летом, и это спровоцировало рост спроса на свинину. В сети одного из гипермаркетов подтвердили, что в июле–августе продажи мяса свиньи выросли в пределах 10% в сравнении с прошлым годом.

Также в компании утверждают, что производители мяса птицы хотят поднять цену на сырье до 10%. Это связано с падением курса рубля, из-за чего подорожали корма, аминокислоты и транспортные услуги. При этом производители колбасных изделий не планируют повышать цены.