В одном из сел Пензенского района сделают центр соцобслуживания населения

В селе Бикмосеевка Неверкинского района Пензенской области из старой школы сделают центр социального обслуживания населения. Для этого здание полностью отремонтируют. Такое решение в ответ на просьбы жителей принял губернатор Иван Белозерцев в ходе личного приема граждан.

На встрече глава региона сообщил, что уже в 2020 году в селе Алеево Неверкинского района будет полностью решена проблема с водоснабжением. Работы по бурению новой артскважины уже идут.

«Мы не стали ставить в плановом порядке на следующий год, понимая, что там проблема с водой. В этой связи было принято решать проблему в режиме ЧС», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также до конца года в селе установят шестнадцать светильников на сумму более ста тысяч рублей. Еще тридцать приборов освещения планируется подключить в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.