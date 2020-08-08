В одном из сел Пензенского района сделают центр соцобслуживания населения

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На встрече глава региона сообщил, что уже в 2020 году в селе Алеево Неверкинского района будет полностью решена проблема с водоснабжением. Работы по бурению новой артскважины уже идут.
«Мы не стали ставить в плановом порядке на следующий год, понимая, что там проблема с водой. В этой связи было принято решать проблему в режиме ЧС», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Также до конца года в селе установят шестнадцать светильников на сумму более ста тысяч рублей. Еще тридцать приборов освещения планируется подключить в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.