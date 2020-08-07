На улице Буровой в Пензе появится новый асфальт

На свой рекорд идут пензенские дорожники. У них остался всего месяц для того, чтобы уложить асфальт по всему городу. В 2020 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пензе отремонтируют 27 участков. В некоторых местах полотно не обновляли десятилетиями.

Ровного асфальта на улице Буровой не видели давно. Дорога располагается в частном секторе и ремонт там делают редко. Из-за этого покрытие пришло в негодность. Поэтому появлению специальной техники, которая укладывает полотно, местные жители очень обрадовались.

«Я живу тут с 1971 года. Один раз за это время Бочкарев нам что-то делал, один - единственный», - рассказала Людмила Клецкина.

Впервые дороги в частном секторе в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начали ремонтировать в 2019 году. В этом в Пензе приведут в порядок 27 участков. Уже завершены девять из них, общей протяженностью более 3,5 километров. Их стоимость составила около 18 миллионов рублей. Качеством работ жители в основном довольны, правда совсем без претензий с их стороны не обошлось.

«Трудности в основном незначительные. Где-то площадка не подходит, где-то колодцы стоят на балансе у частника. Приходится нам их ремонтировать. Где-то больше отсыпать обочину, где-то перепланировать площадку. Решаем все в процессе работы», - поделился заместитель директора департамента ЖКХ города Пензы Валерий Яцко.

У подрядчиков осталось чуть больше месяца для того, чтобы завершить работы на всех участках. Ремонт дорог в частном секторе в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен закончиться до 15 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.