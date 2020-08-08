«Лагуна-УОР» впервые за четыре года не сыграет в финале чемпионата России

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Женский мини-футбол только ожил после пятимесячной комы - и сразу полуфинал национального чемпионата. «Лагуна-УОР» против «Норманочки». Интерес к матчу - запредельный, однако на трибуны фока «Спутник» пустили не всех, их заполнили только на 50%. Остальные болельщики - более шести тысяч человек - следили за игрой в интернете. Нулевая ничья в первой встрече заставила соперниц начать ответный поединок в оборонительном стиле. В первом тайме клубы создали на двоих не более пяти голевых моментов и к взятию ворот гостьи были гораздо ближе.
Несколько острых моментов в первой тайме создали и хозяйки паркета, но экс-вратарь «Лагуны» Мария Сурнина, в прошлом сезоне защищавшая цвета пензенской команды, в этот вечер была на высоте.
На перерыв соперницы так и ушли без забитых мячей. Вторую половину встречи клубы провели уже в менее оборонительной манере. Нулевая ничья выводила в финал «Норманочку». Однако за минуту до конца матча пензенская команда сумела-таки распечатать ворота гостей.
Еще немного и «Лагуна» в финале, но дебютантки лиги пошли, что называется, ва-банк и заменили вратаря на шестого полевого игрока. План сработал уже через 30 секунд.
«Не хватило реализации. Потому что был большой перерыв и сейчас он сказывается на игровой практике команды. Температура сегодня +33С», - прокомментировал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.
«Норманочка» сотворила сенсацию, а Лагуна впервые за последние четыре года поборется лишь за бронзу чемпионата. В матче за третье место команда Михаила Крюкова сыграет со столичным «Мосполитехом». Первая встреча состоится в столице 10 августа, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.