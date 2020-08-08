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08.08.2020г.
В Пензе прошло областное первенство по гребле на байдарках и каноэ

В Пензе прошло областное первенство по гребле на байдарках и каноэ

Сб, 08.08.20 00:50
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В Пензе 7 августа прошло областное первенство по гребле на байдарках и каноэ. В нем приняли участие два десятка воспитанников местной спортивной школы. Они соревновались в двух классах лодок на дистанциях в двести и пятьсот метров.

Двести метров от подвесного моста в сторону острова Пески. Дистанцию на байдарках преодолевают самые юные участники областного первенства. Погода им благоволит - ветер попутный, главное - не терять равновесия. Иначе можно оказаться в воде.

«Надо быстро перевернуть лодку, в корму положить весло и плыть к берегу, либо за тобой придете руководитель на катере», - пояснила участница соревнования Вероника Сидорова.

Среди участников соревнований и Кирилл Савченко. Рассказывает, в секции гребли он оказался случайно.

Спортсмены постарше соревновались в гребле на каноэ. Они преодолевали дистанцию в 500 метров. За гонкой с берега в составе судейской коллегии наблюдал Дмитрий Петайкин. В нашем городе мастер спорта международного класса оказался из-за пандемии. Здесь он готовится к крупным соревнованиям и, в свободное от тренировок время, занимается с детьми. В Пензу он приехал со своей лодкой.

«Без спарринг-партнеров очень скучно. А так, я полтора месяца уже здесь занимаюсь. Мне понравилась атмосфера города, красивые виды с воды», - сказал мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Петайкин.

В Пензе гребля на байдарках и каноэ только набирает популярность. Сейчас этим видом спорта занимаются более 20 мальчишек и девчонок. Их родители увлечением детей, кажется, довольны.

Для родителей конец лета - самое время подумать о занятости детей во внеурочное время. И гребля, как раз, может стать одним из вариантов досуга. Секция располагается на Набережной реки Пензы. В каникулы занятия там проходят ежедневно с 9 часов утра, сообщает телеканал «Экспресс».

 

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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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