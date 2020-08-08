В Пензе прошло областное первенство по гребле на байдарках и каноэ

В Пензе 7 августа прошло областное первенство по гребле на байдарках и каноэ. В нем приняли участие два десятка воспитанников местной спортивной школы. Они соревновались в двух классах лодок на дистанциях в двести и пятьсот метров.

Двести метров от подвесного моста в сторону острова Пески. Дистанцию на байдарках преодолевают самые юные участники областного первенства. Погода им благоволит - ветер попутный, главное - не терять равновесия. Иначе можно оказаться в воде.

«Надо быстро перевернуть лодку, в корму положить весло и плыть к берегу, либо за тобой придете руководитель на катере», - пояснила участница соревнования Вероника Сидорова.

Среди участников соревнований и Кирилл Савченко. Рассказывает, в секции гребли он оказался случайно.

Спортсмены постарше соревновались в гребле на каноэ. Они преодолевали дистанцию в 500 метров. За гонкой с берега в составе судейской коллегии наблюдал Дмитрий Петайкин. В нашем городе мастер спорта международного класса оказался из-за пандемии. Здесь он готовится к крупным соревнованиям и, в свободное от тренировок время, занимается с детьми. В Пензу он приехал со своей лодкой.

«Без спарринг-партнеров очень скучно. А так, я полтора месяца уже здесь занимаюсь. Мне понравилась атмосфера города, красивые виды с воды», - сказал мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Петайкин.

В Пензе гребля на байдарках и каноэ только набирает популярность. Сейчас этим видом спорта занимаются более 20 мальчишек и девчонок. Их родители увлечением детей, кажется, довольны.

Для родителей конец лета - самое время подумать о занятости детей во внеурочное время. И гребля, как раз, может стать одним из вариантов досуга. Секция располагается на Набережной реки Пензы. В каникулы занятия там проходят ежедневно с 9 часов утра, сообщает телеканал «Экспресс».