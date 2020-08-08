Декоративная композиция «Камни солнца и любви» не вернется на улицу Славы

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Установка декоративной композиции «Камни солнца и любви», демонтированной на улице Славы в рамках реконструкции, после окончания работ не планируется. Там предполагается создание зоны фуд-корта с кафе, торговыми киосками, спортивной и детской площадками.
Для монумента из таганаита, появившегося в этом сквере в 2006 году, подыскивают новое место. Пока он передан на хранение в МУП «Зеленое хозяйство города», сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.