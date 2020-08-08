В Камешкирском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт распахнул свои двери для жителей села Лапшово Пензенской области. Этого события они ждали с нетерпением, прежнее учреждение не отвечало необходимым требованиям. Современный медицинский объект посетил губернатор Иван Белозерцев в рамках своей рабочей поездки в Камешкирский район.

Нина Земскова одной из первых оценила комфорт нового фельдшерско-акушерского пункта. Просторно, светло, тепло, хороший ремонт. Раньше приходилось ютиться в тесных комнатах квартиры, переоборудованной под медицинское учреждение.

«Там не было отопления. Было холодно и не уютно, не было горячей воды. Но все равно Любовь Михайловна - замечательный фельдшер. Она принимает в любых условиях и в любое время суток», - рассказала жительница села Лапшово Нина Земскова.

К новым условиям пока еще только привыкает и заведующая Любовь Шишлова. Теперь в ее распоряжении отдельный прививочный кабинет, процедурная и просторная смотровая. В ФАПе, площадь которого более шестидесяти квадратных метров, будет обслуживаться свыше шестисот жителей села Лапшово, из которых почти половина - это пенсионеры.

«22 человека в течение дня, зимой и больше бывает. В основном люди с давлением или температурой. Кому-то нужно узнать сахар, дети приходят на прививки, делаю патронаж», - пояснила заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Лапшово Любовь Шишлова.

В ближайшее время у Любови Шишловой должны появиться и помощники - дополнительные медработники. Две студентки, после получения дипломов, планируют приехать работать в район. Иван Белозерцев, осмотрев учреждение, отметил, что необходимо проявлять как можно больше внимания врачам на селе.

«Условия для работы очень хорошие. Аналогичные ФАПы были установлены в 2019 году в Пензенской области. Их работники говорят, что в них тепло», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В настоящее время проводится процедура лицензирования медучреждения. Как только необходимые документы подготовят, ФАП начнет функционировать в полную силу. Там можно будет пройти диспансеризацию, профилактический осмотр, измерить давление, сдать анализ крови на сахар и холестерин, сделать электрокардиографию сердца, получить квалифицированную помощь при острых заболеваниях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.