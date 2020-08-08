ДЮСШ в Русском Камешкире получит снаряды на сумму более 3 млн рублей

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«Сделали совершенно новые трибуны, полностью все заменили, поменяли сцену, поставили шесть тренажеров, установили новую изгородь», - сообщил тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ «Рубин» Камешкирского района Александр Тюньков.
Кроме того, отремонтировали беговую дорожку, установили систему видеонаблюдения. Модернизация спортивного объекта была проведена в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На капитальный ремонт направлено более пяти миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.