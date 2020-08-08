ДЮСШ в Русском Камешкире получит снаряды на сумму более 3 млн рублей

Детско-юношеская спортивная школа в Русском Камешкире получит новое оборудование. На современные снаряды потратят более трех миллионов рублей. Об этом в ходе рабочего визита в район сообщил глава региона Иван Белозерцев. Они будут установлены на территории реконструированного стадиона.

«Сделали совершенно новые трибуны, полностью все заменили, поменяли сцену, поставили шесть тренажеров, установили новую изгородь», - сообщил тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ «Рубин» Камешкирского района Александр Тюньков. Кроме того, отремонтировали беговую дорожку, установили систему видеонаблюдения. Модернизация спортивного объекта была проведена в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На капитальный ремонт направлено более пяти миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс». Видео предоставлено телеканалом.