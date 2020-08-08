Медики, переболевшие коронавирусом, могут отдохнуть в санатории

Медиков, которые перенесли коронавирус ждут на реабилитацию их коллеги в одном из пензенских санаториев. Создать там необходимые условия поручил губернатор Иван Белозерцев. И сейчас эта задача уже выполнена.

Это сейчас семья Александра Герасимова радостно проводит время вместе. А еще в начале июня и жена и дети переживали за главу семейства. Он - врач-хирург, девять лет работает в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко. Когда началась пандемия, почти два месяца трудился в красной зоне. И в один момент почувствовал легкое недомогание.

«Мне, наверное, повезло, я переболел в легкой степени. Лечился дома. Первый день была температура тела выше 37С, а потом лишь редкий сухой кашель. Сделали КТ, взяли мазки и подтвердили двустороннюю пневмонию», - поделился врач-хирург пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Александр Герасимов.

Теперь Александр вместе с родными проходит реабилитацию. На базе одного из пензенских санаториев разработали целую программу, которая помогает восстановить, в первую очередь, дыхательную системе человека, перенесшего COVID-19. Причем для каждого лечение подбирают индивидуально.

«У нас очень много процедур, которые подходят именно для этой программы. Прогулки по лесному парку, озонотерапия, карбокситерапия, лечебная гимнастика, ингаляции и различные лечебные ванны», - рассказала директор санатория Эльвира Грядунова.

С начала июля в санатории уже отдохнули 13 медиков, работавших с инфицированными коронавирусом, сейчас проходят лечение еще восемь. В любой момент там примут и новых постояльцев. Для них зарезервировано 90 мест, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.