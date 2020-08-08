Главный долгострой Пензы последних лет приобретает презентабельный вид

Настоящий фокус демонстрируют рабочие, возводящие здание пензенского цирка. Вчерашний долгострой невероятным образом преображается на глазах.

Пензенский цирк обретает очертания. Подрядчик обещал закончить монтаж купола ко дню строителя и сдержал слово - работы завершены на 95%. Диаметр конструкции - 44 метра. Вес 214 тонн. Это лишь 30-я часть знаменитой Эйфелевой башни, но для Пензы - масштабы внушительные.

«Ориентировочно через неделю - полторы мы приступим к накрытию купола профлистом, после чего будет устраиваться кровельный пирог. К ноябрю мы постараемся накрыть весь купол», - сообщил главный инженер ООО «Стройресурс» Евгений Буевич.

Под сводом купола работы не останавливаются ни на день. На объекте трудятся более 200 человек. Сейчас строители занимаются устройством амфитеатра. Зрительный зал рассчитан на тысячу 414 мест. А пока на арене журналисты и руководство подрядной организации. И это интервью можно смело считать первым официальным выступлением на манеже долгожданного цирка.

«Мы работаем в три смены. Если раньше жители говорили, что мы ничего не делаем, то сейчас говорят, что мешаем им своими строительными работами. Нас это радует, просим у них, конечно, прощения, но это необходимо для того, чтобы сдать объект в установленные сроки», - рассказал генеральный директор ООО «Стройресурс» Станислав Маслаков.

Для подрядной организации - это уже третий подобный объект. Компания уже построила цирки в Туле и Рязани. Планируется, что наш будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2021 года и первое представление приурочат к новогодним праздникам. Пензенский цирк станет одним из крупнейших не только в России, но и во всей Европе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.