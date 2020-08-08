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08.08.2020г.
Главный долгострой Пензы последних лет приобретает презентабельный вид

Главный долгострой Пензы последних лет приобретает презентабельный вид

Сб, 08.08.20 05:50
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Настоящий фокус демонстрируют рабочие, возводящие здание пензенского цирка. Вчерашний долгострой невероятным образом преображается на глазах.

Пензенский цирк обретает очертания. Подрядчик обещал закончить монтаж купола ко дню строителя и сдержал слово - работы завершены на 95%. Диаметр конструкции - 44 метра. Вес 214 тонн. Это лишь 30-я часть знаменитой Эйфелевой башни, но для Пензы - масштабы внушительные.

«Ориентировочно через неделю - полторы мы приступим к накрытию купола профлистом, после чего будет устраиваться кровельный пирог. К ноябрю мы постараемся накрыть весь купол», - сообщил главный инженер ООО «Стройресурс» Евгений Буевич.

Под сводом купола работы не останавливаются ни на день. На объекте трудятся более 200 человек. Сейчас строители занимаются устройством амфитеатра. Зрительный зал рассчитан на тысячу 414 мест. А пока на арене журналисты и руководство подрядной организации. И это интервью можно смело считать первым официальным выступлением на манеже долгожданного цирка.

«Мы работаем в три смены. Если раньше жители говорили, что мы ничего не делаем, то сейчас говорят, что мешаем им своими строительными работами. Нас это радует, просим у них, конечно, прощения, но это необходимо для того, чтобы сдать объект в установленные сроки», - рассказал генеральный директор ООО «Стройресурс» Станислав Маслаков.

Для подрядной организации - это уже третий подобный объект. Компания уже построила цирки в Туле и Рязани. Планируется, что наш будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2021 года и первое представление приурочат к новогодним праздникам. Пензенский цирк станет одним из крупнейших не только в России, но и во всей Европе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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