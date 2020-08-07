8 августа в Спутнике пройдет день рождения микрорайона

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$ 73 р
€ 87 р
Приходите, порадуйтесь празднику вместе с нами!
Программа мероприятий:
5:30 – 10:00 - рыболовный турнир
10:00 – 17:00 - судомодельный спорт
11:00 – 16:00 - чемпионат по парусному спорту Пензенской области, «Акватория ветра»
14:00 – 18:00 - фестиваль диджеев
14:00 – 15:00 - пенная дискотека на фонтане
15:00 – 17:00 - детская анимация и шоу мыльных пузырей
15:00 – 18:00 - фестиваль красок
15:00 – 18:00 - хип-хоп-фестиваль и площадка брейкданса
16:00 – 18;00 - фестиваль воздушных змеев
17:00 – 18:00 - воркаут-турнир
18:00 – 19:00 - вокальный конкурс «Зажигай с русским»
19:00 – 20:00 - «Лето в городе» коллектив «Злато-серебро»
20:00 – выступление команды КВН «Сурский край»
20:15 – выступление кавер-группы «Классики жанра»
21:15 – 22:00 – дискотека 90-х