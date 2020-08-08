В Пензенской области планируется намолоть около трех миллионов тонн зерна

В Пензенской области на сегодняшний день уже намолочен один миллион тонн зерна. Убрано порядка тридцати процентов посевных площадей. По прогнозам в 2020 году будет рекордный урожай - порядка трех миллионов тонн. Как идет процесс в Неверкинском районе в ходе рабочей поездки туда проверил губернатор Иван Белозерцев.

На полях Неверкинского района горячая пора - идет уборка зерновых. Погода благоволит и работы удается выполнять с опережением графика. В этом сельхозпредприятии готовятся к рекордному урожаю, для чего была проделана тщательная подготовка: закупили элитные сорта семян, обновили автопарк.

«Техника отличается очень высокой производительностью и частотой обмолота зерна. Все, что теряется - выходит из комбайна и падает на землю. На следующий год всходит и мешает следующей культуре», - пояснил генеральный директор сельхозпредприятия Руслан Бибарсов.

Предприятие активно пользуются областными программами по субсидированию. Иван Белозерцев отметил грамотный подход руководителей к подбору семенного фонда, модернизации производства.

Помимо растениеводства, хозяйство занимается переработкой и хранением зерновых, производством растительных масел и хлебобулочных изделий. Запланировано строительство мукомольного цеха. Кроме того, запущено в работу весовое оборудование грузоподъемностью 80 тонн и удобная в эксплуатации заправочная станция.

Не стоят на месте и на другом предприятии в Неверкинском районе. Семеноводческое хозяйство для выращивания сельскохозяйственных культур использует современные технологии. В 2019 году были построены крупные ангары для хранения зерна вместимостью до шести тысяч тонн, а в 2020-м введены в эксплуатацию зерносушильные и очистные сооружения. Объем инвестиций составил свыше ста миллионов рублей.

В ходе посещения предприятий Иван Белозерцев подчеркнул важность инвестирования в агропромышленный комплекс. Это возможность создать новые рабочие места, расширять производство. Тем более на сегодняшний в регионе существует немало программ по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.