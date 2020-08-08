Сообщение для кандидатов в губернаторы и на довыборы в Госдуму

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Важное сообщение для кандидатов в губернаторы Пензенской области и на довыборы в Государственную Думу по 147 Лермонтовскому округу.
11 августа в 14:00 состоится жеребьевка по распределению бесплатного и платного эфирного времени на телеканале «Экспресс» и радио «Экспресс» по выборам губернатора Пензенской области.
11 августа в 15:00 состоится жеребьевка по распределению бесплатного и платного эфирного времени по довыборам депутата Государственной Думы по 147 Лермонтовскому округу.
Уважаемые кандидаты, просьба подавать заявки на платное эфирное время до 17:00 10 августа.