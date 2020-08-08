От Сovid-19 умер еще один житель Пензенской области

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новой жертве коронавирусной инфекции.
По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 89-летней женщины. Погибшая страдала от множества заболеваний сердечно-сосудистой системы, но причиной смерти стала вызванная Сovid-19 пневмония.
Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы не заразиться, необходимо носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной.