На какую помощь могут рассчитывать педагоги Пензенской области. Спецпроект

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ИА «Пенза-Пресс» в рамках серии публикаций о мерах поддержки населения и бизнеса, реализуемых в Пензенской области, подготовило материал о выплатах и льготах, на которые могут рассчитывать работники сферы образования.
Для удобства данные представлены в виде таблицы.
*-информация предоставлена министерством образования Пензенской области и актуальна на август 2020 года.
С материалом о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать медики, можно ознакомиться здесь.