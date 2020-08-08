В Пензенской области коронавирусом переболели 6007 человек

Array ( [temp] => +23 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
$ 73 р
€ 87 р
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о выздоровевших за прошедшие сутки пациентах.
«Сегодня выписан 131 пациент», - уточнила она.
Таким образом, общее количество жителей региона, которые справились с Сovid-19 составляет 6007 человек.
Чтобы избежать заражения нужно носить маски и перчатки, стараться избегать людных мест и как можно чаше мыть руки с мылом.