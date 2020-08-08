Губернатор поздравил пензенцев с Днем физкультурника

Об этом рассказали в пресс-центре облправительства. Глава региона отметил, что развитие массовой физической культуры и спорта остается одним из государственных приоритетов.

«Здоровье нации, укрепление здоровья человека – важная и ответственная задача, к успешному решению которой мы последовательно стремимся», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По его словам, на сегодняшний день в регионе одни из лучших в России условий для занятий спортом: создана хорошая материально-техническая база, есть достойный тренерский состав: опытные наставники и амбициозная молодежь. Многие пензенские спортсмены добиваются высоких результатов на соревнованиях всероссийского, европейского и мирового уровня.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений и заслуженных побед!» - добавил губернатор.