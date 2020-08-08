Пензенец стал жертвой ночного грабежа

27-летний житель Пензы обратился в полицию с заявлением о грабеже, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Мужчина рассказал, что, зайдя ночью в один из баров на ул. Московской, он подсел за столик к двум молодым людям. Они вместе выпивали, а когда вышли на улицу между ними завязалась ссора. В ходе конфликта один из незнакомцев отобрал у потерпевшего портмоне, в котором находились деньги и банковская карта, а другой - телефон.

«После этого злоумышленники пригрозили молодому человеку проблемами в случае обращения в полицию», - добавили в пресс-службе.

Стражи порядка установили причастность двоих пензенцев к преступлению, которые признались в содеянном. Часть похищенного изъята, в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела.