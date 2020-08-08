Обнародованы данные на 8 августа по Covid-19 в Пензенской области

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6906 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 51. При этом уже 6007 пациентов вылечилось, 88 скончалось.

Всего по России выявлено 882347 случаев заражения, прирост за сутки составил 5212 заболевших. 690207 человек выздоровело, 14854 пациента скончались.

Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений. Самоизоляцию должны соблюдать лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Остальных жителей региона просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.