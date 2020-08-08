Стали известны регионы с наибольшим числом коррупционных преступлений

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Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС, в России в первом полугодии зафиксировали почти 19 тысяч преступлений коррупционной направленности.
Отмечается, что этот показатель на 2,7% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
Наибольшее количество таких преступлений было совершено в Москве, где их число выросло на треть и составило 1400. Следом идет Краснодарский край – 708 правонарушений, и Татарстан – 707.
Самыми распространенными являются случаи мелкого взяточничества.