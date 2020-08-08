В Никольском районе пенсионер переломал кости сожительнице черенком от лопаты

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В Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 61-летнего жителя Никольского района.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, житель села Маис обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, пенсионер избил 65-летнюю женщину черенком от лопаты. Сельчанку увезли в больницу, где врачи диагностировали у нее переломы голени.
Подозреваемый признался в совершении преступления. За содеянное мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы.