Пензенцам рассказали, как выбрать самую вкусную дыню

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, как не ошибиться при покупке дыни.

Специалисты подчеркивают, что не стоит приобретать бахчевые на трассе или вдоль автомобильных дорого, так как плоды хорошо впитывают токсины и тяжелые металлы. Лучше всего совершать покупку в супермаркете, на официальном рынке или в магазине. Товар должен быть целым, без вмятин и трещин.

«Никогда не следует брать разрезанные дыни и разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий, из-за высокого содержания сахара», - подчеркнули в ведомстве.

Спелая дыня сильно пахнет, у нее густой, медовый аромат. Стучать по плоду не стоит – так можно повредить тонкую кожицу, достаточно просто похлопать рукой. Если звук глухой, плод зрелый. Звонкий, немного хрустящий звук, как у арбуза, означает, что дыня неспелая.

Что касается окраски, то в ней допускается лишь одно небольшое круглое пятно - этим боком дыня лежала на земле. Темные, немного вогнутые участки на кожуре говорят о том, что плод испорчен.

«Хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он неспелый», - уточнили специалисты.

Если после нажатия на кожуре остается след, значит плод перезрелый или залежавшийся. У дыни «колхозницы» должна быть гладкая шкурка, а у «торпеды» - шершавая, с бороздами. Плодоножка должна быть сухой, а противоположная сторона – мягкой.

Принеся домой дыню, нужно тщательно вымыть ее теплой водой с мылом, чтобы удалить остатки земли, в которой могут содержаться яйца гельминтов, соли тяжелых металлов и возбудители кишечных инфекций. Хранить разрезанный плод нужно в холодильнике.

«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем и потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет», - добавили в ведомстве.

Не рекомендуется употреблять дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям.