Перенесшие Covid-19 пензенские медики проходят курс реабилитации

В пресс-центре облправительства рассказали, как пензенские медработники, перенесшие коронавирус, проходят реабилитацию в санатории «Хопровские зори».

Программа, в рамках которой врачи восстанавливают свое здоровье, была создана по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Наша лечебная база позволяет провести медицинскую реабилитацию, состоящую из комплекса процедур. Это диетическое питание, лечебная гимнастика на свежем воздухе, в том числе дыхательная, аппаратная физиотерапия, ингаляции, галотерапия, лечебный массаж, лечебные ванны, озонотерапия, фитотерапия, кислородные коктейли, скандинавская ходьба и занятия с психологом. Лечение дополняют прогулки по лесному парку и разнообразная культурная программа», - рассказала директор санатория Эльвира Грядунова.

Хирург областной больницы им. Н.Н. Бурденко Александр Герасимов реабилитируется после болезни вместе со своей семьей.

«Я не мог представить, насколько быстро нам придется переквалифицироваться в инфекционистов. Но у нас просто не было другого пути, надо было спасать людей, которые шли потоком. Да, пришлось переболеть коронавирусом, но сейчас все позади, и я чувствую себя намного лучше», - поделился он.