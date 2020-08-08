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08.08.2020г.
Перенесшие Covid-19 пензенские медики проходят курс реабилитации

Перенесшие Covid-19 пензенские медики проходят курс реабилитации

Сб, 08.08.20 14:03
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В пресс-центре облправительства рассказали, как пензенские медработники, перенесшие коронавирус, проходят реабилитацию в санатории «Хопровские зори».

Программа, в рамках которой врачи восстанавливают свое здоровье, была создана по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Наша лечебная база позволяет провести медицинскую реабилитацию, состоящую из комплекса процедур. Это диетическое питание, лечебная гимнастика на свежем воздухе, в том числе дыхательная, аппаратная физиотерапия, ингаляции, галотерапия, лечебный массаж, лечебные ванны, озонотерапия, фитотерапия, кислородные коктейли, скандинавская ходьба и занятия с психологом. Лечение дополняют прогулки по лесному парку и разнообразная культурная программа», - рассказала директор санатория Эльвира Грядунова.

Хирург областной больницы им. Н.Н. Бурденко Александр Герасимов реабилитируется после болезни вместе со своей семьей.

«Я не мог представить, насколько быстро нам придется переквалифицироваться в инфекционистов. Но у нас просто не было другого пути, надо было спасать людей, которые шли потоком. Да, пришлось переболеть коронавирусом, но сейчас все позади, и я чувствую себя намного лучше», - поделился он.

Источник фотографии: скриншот http://pnzreg.ru/news/society/250682/
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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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