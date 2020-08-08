Глава НИИ им. Пастера рассказал о новой группе риска по Covid-19

Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арега Тотолян рассказал о новой группе риска по коронавирусной инфекции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интрефакс».

Эпидемиолог отметил, что россияне, которые соблюдали режим самоизоляции весной, не получили пассивной иммунизации и рискуют заразиться Covid-19 осенью.

«Повышенная заболеваемость осенью неизбежна, потому что закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, мы никуда от этого не денемся. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера» и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», - добавил он.

Специалист пояснил, что той картины, которая наблюдалась апреле-июне, не будет. Это связанно с выработкой коллективного иммунитета. Его формирование зафиксировано более чем в 20 регионах страны.

Тотолян подчеркнул, что эпидемия будет продолжаться, пока как минимум у 60-70% граждан не выработается коллективный иммунитет, который можно получить, переболев или при помощи вакцины.