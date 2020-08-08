В Пензе 7-летнюю девочку наградили за спасение ее младшего брата

Юная жительница Пензенской области была награждена за спасение своего младшего брата, который едва не утонул, сообщили в пресс-службе управления СКР по Пензенской области.

В январе 7-летняя Ангелина и ее брат без разрешения родителей отправились к пруду, где мальчик провалился под лед. Ангелина, пытаясь вытащить брата, тоже провалилась в воду, но ухватилась за кромку льда и держала утопающего сначала за одежду, а потом за ногу, пока на помощь детям не пришла их мама.

Когда мальчика достали из ледяной воды, он уже не дышал. Сосед оказал ему первую помощь, и ребенка доставили в больницу.

За спасение человека в экстремальных условиях Ангелине была вручена благодарность главы ведомства.